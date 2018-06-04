HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD'ye cam fil ihraç ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 11:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'da sergi açan cam sanatçısı Tuluğ Sepet (32), renkli camlardan ürettiği 2 milimetrelik filleri ABD'ye ihraç ediyor.

ABD'ye cam fil ihraç ediyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sergi açan cam sanatçısı Tuluğ Sepet (32), renkli camlardan ürettiği 2 milimetrelik filleri ABD'ye ihraç ediyor. Filler için 5 dolardan alıcı bulan ve talebe yetişemeyen Sepet, fillerin uğur ve bereket getirdiğine inanıldığını söyledi.
İstanbul'da yaşayan cam sanatçısı Tuluğ Sepet, 8 yaşında babasının yanında işi öğrenmek için girdiği cam atölyesinde, 24 yıl geçirdi. 90 metrekarelik atölyede gecesini gündüzüne katan Sepet, cama özenle şekil veriyor. Bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıda usta kaldığını belirten Sepet, mesleğin, işçi ve usta bulunmadığı için bitme noktasına geldiğini söyledi. Camları yurt dışından getirtip, özel siparişlerle yüzükten bibloya, takılardan küpeye çok sayıda cam ürün imal ettiklerini aktaran Sepet'i, meslektaşlarından bir adım öne çıkaran farklı bir durumu var.
ABD'Lİ İŞ İNSANLARINA ÖZEL FİLLER
Gezi için gittiği ABD'de iş insanlarının, bereket ve uğur getirdiğine inanarak, fil objesine özel ilgi duyduklarını fark eden Tuluğ Sepet, Türkiye'ye geldiğinde soluğu atölyesinde aldı. Daha önce camdan büyük boyutlarda fil objesi yapan Sepet, bu kez boyutu küçülterek, üretim yaptı. Renkli camlardan 2 milimetrelik filler imal etmeyi başaran cam ustası Sepet, ürettiklerini ABD'de yaşayan arkadaşı aracılığıyla ABD'li iş insanlarına tanıttı. İş insanlarının 2 milimlik fillere hayran kaldığını ve bir anda sipariş patlaması olduğunu anlatan Sepet, “Ayda sadece 100, yılda 4- 5 bin adet ancak yapabiliyorum. Tamamen göze dayalı ve mikronlarla çalıştığım için zor oluyor. Bu filleri iş insanları cüzdanlarında ve çantalarında taşıyor" dedi.
Türkiye'den 5 dolara ihraç ettiklerini, ABD'de ne kadara satıldığını bilmediğini dile getiren Sepet, taleplerin birçoğunu geri çevirdiğini, işlere yetişemediğini söyledi. En basit bibloyu 5 dakikada yaptıklarını da belirten Sepet, bazı objelerin yapımının günlerce sürdüğünü vurguladı.
Tuluğ Sepet, Antalya'da bir alışveriş açtığı sergide el sanatını tanıtıyor.

FOTOĞRAFLI

ABD'ye cam fil ihraç ediyorABD'ye cam fil ihraç ediyorABD'ye cam fil ihraç ediyorABD'ye cam fil ihraç ediyor

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...
Traktörünün atında kalan çiftçi öldüTraktörünün atında kalan çiftçi öldü
Ödemiş'te taş ve mermer ocağına karşı eylemÖdemiş'te taş ve mermer ocağına karşı eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Aziz Yıldırım için olay sözler

Aziz Yıldırım için olay sözler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sıcaklıklarla ilgili şehirdekiler için korkutan uyarı: Ölümlere neden oluyor

Sıcaklıklarla ilgili şehirdekiler için korkutan uyarı: Ölümlere neden oluyor

CHP, Fetullah Gülen dosyalarını inceliyor!

CHP, Fetullah Gülen dosyalarını inceliyor!

İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin

İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin

Bu acıya yürek dayanmaz! Şehadet haberini askeriyede öğrendi

Bu acıya yürek dayanmaz! Şehadet haberini askeriyede öğrendi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyonda öldürüldüler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyonda öldürüldüler

Doğu Karadeniz'de 'Fındık Dalı Harekatı'

Doğu Karadeniz'de 'Fındık Dalı Harekatı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.