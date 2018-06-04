ABD'ye cam fil ihraç ediyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sergi açan cam sanatçısı Tuluğ Sepet (32), renkli camlardan ürettiği 2 milimetrelik filleri ABD'ye ihraç ediyor. Filler için 5 dolardan alıcı bulan ve talebe yetişemeyen Sepet, fillerin uğur ve bereket getirdiğine inanıldığını söyledi. İstanbul'da yaşayan cam sanatçısı Tuluğ Sepet, 8 yaşında babasının yanında işi öğrenmek için girdiği cam atölyesinde, 24 yıl geçirdi. 90 metrekarelik atölyede gecesini gündüzüne katan Sepet, cama özenle şekil veriyor. Bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıda usta kaldığını belirten Sepet, mesleğin, işçi ve usta bulunmadığı için bitme noktasına geldiğini söyledi. Camları yurt dışından getirtip, özel siparişlerle yüzükten bibloya, takılardan küpeye çok sayıda cam ürün imal ettiklerini aktaran Sepet'i, meslektaşlarından bir adım öne çıkaran farklı bir durumu var. ABD'Lİ İŞ İNSANLARINA ÖZEL FİLLER Gezi için gittiği ABD'de iş insanlarının, bereket ve uğur getirdiğine inanarak, fil objesine özel ilgi duyduklarını fark eden Tuluğ Sepet, Türkiye'ye geldiğinde soluğu atölyesinde aldı. Daha önce camdan büyük boyutlarda fil objesi yapan Sepet, bu kez boyutu küçülterek, üretim yaptı. Renkli camlardan 2 milimetrelik filler imal etmeyi başaran cam ustası Sepet, ürettiklerini ABD'de yaşayan arkadaşı aracılığıyla ABD'li iş insanlarına tanıttı. İş insanlarının 2 milimlik fillere hayran kaldığını ve bir anda sipariş patlaması olduğunu anlatan Sepet, “Ayda sadece 100, yılda 4- 5 bin adet ancak yapabiliyorum. Tamamen göze dayalı ve mikronlarla çalıştığım için zor oluyor. Bu filleri iş insanları cüzdanlarında ve çantalarında taşıyor" dedi. Türkiye'den 5 dolara ihraç ettiklerini, ABD'de ne kadara satıldığını bilmediğini dile getiren Sepet, taleplerin birçoğunu geri çevirdiğini, işlere yetişemediğini söyledi. En basit bibloyu 5 dakikada yaptıklarını da belirten Sepet, bazı objelerin yapımının günlerce sürdüğünü vurguladı. Tuluğ Sepet, Antalya'da bir alışveriş açtığı sergide el sanatını tanıtıyor.

