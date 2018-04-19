ABD'ye İran ile nükleer anlaşmaya uy çağrısı

CENEVRE (AA) - Nobel Barış Ödülü'nü geçen yıl kazanan Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası'nın (ICAN) Direktörü Beatrice Fihn, ABD yönetiminden gelen İran ile nükleer anlaşmanın iptal edileceğine yönelik açıklamalara ilişkin, "Bu son derece endişe verici bir durum. ABD'ye, çok güçlü bir şekilde anlaşmanın içinde kalma çağrısında bulunuyoruz." dedi.

ICAN Direktörü Fihn, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na (NPT) ilişkin gelecek hafta başlayacak ve iki hafta sürecek konferans öncesi Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

ABD'den İran ile yapılan nükleer anlaşmanın iptal edileceğine yönelik gelen açıklamalara tepki gösteren Fihn, şöyle konuştu:

"ABD'nin anlaşmadan çekileceği açıklaması son derece endişe verici bir durum. ABD'nin neden bu anlaşmadan çekilmek istediğini anlamakta zorluk çekiyorum. Eğer ABD için bir güvenlik tehdidi varsa tüm dünya için tehdit var demektir. ABD'ye çok güçlü bir şekilde anlaşmanın içinde kalma çağrısında bulunuyoruz."