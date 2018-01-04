ABD'ye kaçan FETÖ üyesi Hüseyin Korkmaz hakkında flaş karar!

Ayrıntılar geliyor...
Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü
Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi
Diyanet'in büyük tartışma yaratan sözlüğü artık yok!
İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması
Rusya: Suriye'de 7 Rus uçağının imha edildiği haberi doğru değil
Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm
150 kilo verdi! Yeni halini görenler şaşkına döndü
Mehmet Hakan Atilla davası biter bitmez kritik karar!
8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor
Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!
Seks robotları insanları öldürebilir!
Son anket sonucunda tarihi rekor
Okuyucu Yorumları 0 yorum