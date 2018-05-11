HABER

Abe, Kuzey Kore'ye kaçırılan Japonların serbest bırakılmasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 20:28 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 1970'li ve 1980'li yıllarda kaçırılan Japon vatandaşlarıyla ilgili sorunun çözüme kavuşturulmasını Kuzey Kore ile diyaloğun ön koşulu olarak görüyor

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe, son dönemde Güney Kore ve ABD ile doğrudan görüşerek barış yolunda adımlar atan Kuzey Kore ile diyalog başlatabilmeleri için Pyongyang yönetiminin 1970'lerde ve 1980'lerde kaçırdığı Japon vatandaşlarını serbest bırakmasının şart olduğunu belirtti.

Abe, Japon televizyon kanalına verdiği mülakatta, Pyongyang yönetiminin son dönemdeki barış adımları ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan görüşme ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore'nin uluslararası toplum içinde kendine doğru bir yön çizebilmesi için Japonya ile diplomatik ilişikilerini normalleştirmesinin önemli olduğunu aktaran Abe, ancak Pyongyang yönetiminin Japon vatandaşların kaçırılmasıyla ilgili sorunun çözümü konusunda adım atmadığı sürece diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Abe, Kim ile Trump arasındaki görüşmeye ilişkin, "Adam kaçırma ile nükleer ve füze denemeleri konularında ilerleme sağlanıp sağlanamayacağı Kim'e bağlı. Umarım Trump hedeflerimiz doğrultusunda bir sonuç alır." diye konuştu.

Abe, Japonya'nın Kuzey Kore'ye herhangi bir maddi yardımda bulunmayacağını, maddi yardım için de kaçırılan Japon vatandaşlarının serbest bırakılmasının şart olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları iki ülke ilişkilerini geçmişten bu yana en fazla etkileyen konulardan biri. Japonya, Kuzey Kore'nin 1970 ve 1980'lerde vatandaşlarının Kuzey Kore'nin kendi ajanları tarafından kaçırıldığına inanıyor. Kuzey Kore’nin bu kişileri, kendi istihbarat servisi görevlilerine Japonca öğretmeleri ve bu görevlilere kendilerine Japon süsü vererek casusluk yapma konusunda eğitmeleri için kullandığı tahmin ediliyor.

Kuzey Kore, 2002’de başkent Pyongyang’da düzenlenen bir zirve sırasında, 1970’li ve 1980’li yıllarda ülkeye kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti. Pyongyang yönetimi bu kişilerden 5’inin zirvenin ardından evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8 Japon vatandaşının ise öldüğünü ileri sürmüştü. Japonya söz konusu 8 vatandaşın öldüğüne inanmıyor ve onların da iade edilmesini talep ediyor.

Erdoğan, “Millet tamam derse çekiliriz” sözünü neden söyledi?Erdoğan, “Millet tamam derse çekiliriz” sözünü neden söyledi?
Milyonlarca kişiye müjde!Milyonlarca kişiye müjde!
AK Parti'yi işgal davasında karar çıktıAK Parti'yi işgal davasında karar çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya Japonya Başbakanı Şinzo Abe Kuzey Kore Kuzey Kore lideri Kim Jong Un

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

İlginizi Çekebilir

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.