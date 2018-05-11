Abe, Kuzey Kore'ye kaçırılan Japonların serbest bırakılmasını istiyor

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe, son dönemde Güney Kore ve ABD ile doğrudan görüşerek barış yolunda adımlar atan Kuzey Kore ile diyalog başlatabilmeleri için Pyongyang yönetiminin 1970'lerde ve 1980'lerde kaçırdığı Japon vatandaşlarını serbest bırakmasının şart olduğunu belirtti.

Abe, Japon televizyon kanalına verdiği mülakatta, Pyongyang yönetiminin son dönemdeki barış adımları ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan görüşme ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore'nin uluslararası toplum içinde kendine doğru bir yön çizebilmesi için Japonya ile diplomatik ilişikilerini normalleştirmesinin önemli olduğunu aktaran Abe, ancak Pyongyang yönetiminin Japon vatandaşların kaçırılmasıyla ilgili sorunun çözümü konusunda adım atmadığı sürece diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Abe, Kim ile Trump arasındaki görüşmeye ilişkin, "Adam kaçırma ile nükleer ve füze denemeleri konularında ilerleme sağlanıp sağlanamayacağı Kim'e bağlı. Umarım Trump hedeflerimiz doğrultusunda bir sonuç alır." diye konuştu.