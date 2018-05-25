Abe'den Trump-Kim zirvesinin iptaline ilişkin açıklama

ST. PETERSBURG (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirveyi iptal etmesine üzüldüğünü belirterek, iki ülke arasındaki müzakerelerde hedefin kimyasal ve kitle imha silahlarının yok edilmesi olması gerektiğini söyledi.

Abe, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda katıldığı oturumda güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanması kararını eleştiren Abe, Japonya’nın ABD’nin müttefiki olmasına rağmen bu vergiye razı olmadıklarını ifade etti. ABD’nin Japonya dışında çelik ithalatı konusunda alternatifi olmadığına işaret eden Abe, “Bu yüzden Japon ürünleri kullanan Amerikalı tüketiciler zarar görüyor.” diye konuştu.

Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirveyi iptal etmesinden de üzüntü duyduğunu belirten Abe, “Kimyasal silahlar, kitle imha silahları, bütün bu silahlar etkili bir şekilde yok edilmelidir. Bu, iki ülke (ABD ve Kuzey Kore) arasındaki müzakerelerin en önemli hedefi olmalıdır.” dedi.

Ayrıca Abe, Japonya ile Rusya arasında problem olan Kuril adalarının iki ülke arasındaki iş birliğinin sembolü olabileceğini ve lojistik alanında yeni fırsatlar doğurabileceğini dile getirdi.

