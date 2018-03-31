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ABEM’den 22 bin kişilik deneme sınavı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 11:46 | Son Güncelleme

Adana’nın 12 ilçesinde 15 şubesiyle eğitim veren Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri’nde (ABEM) liseye hazırlanan 22 bin öğrenci eş zamanlı olarak deneme sınavına girdi.Adana’daki dar gelirli öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlayan ve 12 ilçede 15 şubesiyle her yıl başarı çıtasını biraz daha artıran ABEM’de liseye hazırlanan öğrenciler yeni sınav sistemi için deneyim kazanıyor.

ABEM’den 22 bin kişilik deneme sınavı

Adana’nın 12 ilçesinde 15 şubesiyle eğitim veren Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri’nde (ABEM) liseye hazırlanan 22 bin öğrenci eş zamanlı olarak deneme sınavına girdi.
Adana’daki dar gelirli öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlayan ve 12 ilçede 15 şubesiyle her yıl başarı çıtasını biraz daha artıran ABEM’de liseye hazırlanan öğrenciler yeni sınav sistemi için deneyim kazanıyor. İlk Adana geneli sınavını 11 bin öğrenci ile yapan ABEM bu kez sınav kapsamını 2 kat arttırarak 22 bin öğrenci ile 8. sınıflara özel Liselere Giriş Sınavı (LGS) denemesine girdi.
Eğitim Merkezleri’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve yeni sınav sistemine uygun olarak yapılan 90 soruluk LGS’de 22 bin öğrenciöğretmenlerinin gözetiminde kendilerine dağıtılan kitapçıklardaki soruları cevaplandırdı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri’nin düzenlediği 8’nci sınıflara yönelik LGS ile ilgili görüş ve düşüncelerini aktaran Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy, ‘’Eğitim merkezlerimizde eş zamanlı olarak düzenlediğimiz sınav, Adana’da bugüne kadar yapılan en kapsamlı sınav. Dönem boyunca 20 deneme sınavı planlıyoruz. Adana’nın eğitime önem veren, çocukların ve gençlerin imkan sağlandığında Türk Milleti’ni bilimde ve fende milletler camiasında omuzlar üzerinde yükselterek en üst noktaya taşıyacağına yürekten inanan, bu inançla elini taşın altına koymaktan geri durmayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü her zaman çocukların, gençlerin yanında’’ dedi.

ABEM’den 22 bin kişilik deneme sınavı

ABEM’den 22 bin kişilik deneme sınavı

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