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Abhaz köylü mezarlıkta bulduğu hazineyi devlete teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 23:45 | Son Güncelleme

Abhazya’nın Gudauta şehrine bağlı Açandara köyünde yaşayan bir kişi, mezarlıkta bulduğu MÖ 2000’li yıllardan önce gömüldüğü düşünülen hazineyi Abhazya devletine teslim etti.Abhazya’nın Gudauta şehrine bağlı Açandara köyünde yaşayan Rustam Çhebelia isimli köylü, köyün mezarlığında temizlik yaparken hazine buldu.

Abhaz köylü mezarlıkta bulduğu hazineyi devlete teslim etti

Abhazya’nın Gudauta şehrine bağlı Açandara köyünde yaşayan bir kişi, mezarlıkta bulduğu MÖ 2000’li yıllardan önce gömüldüğü düşünülen hazineyi Abhazya devletine teslim etti.
Abhazya’nın Gudauta şehrine bağlı Açandara köyünde yaşayan Rustam Çhebelia isimli köylü, köyün mezarlığında temizlik yaparken hazine buldu. Mezarlıktan çıkan mücevherleri toplayan köylü, hazineyi kolluk kuvvetlerine teslim etti. Bunun üzerine Abhazya Devlet Müzesi yetkililerine haber verildi. Yetkililer ve polis, mezarlıkların bulunduğu alana giderek hazineden parça kalıp kalmadığını araştırdılar. Arkeologların yaptığı incelemelerde, mezarlıkta iskeletin üzerinde bulunan bronz kask, zırh, hançerler, altın süs eşyaları, küpeler ve çeşitli aksesuarların MÖ 2000’li yıllar öncesine ait olduğu tespit edildi.
Abhazya Devlet Müzesi Müdürü Arkady Jopua, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Mezardan çıkan eşyalar ve mücevherler kadim bir döneme ait eşyalar. Yaptığımız araştırmalara göre Abhazya’da çıkarılan ve sergilenen en eski eşyalardan bile daha eski olduklarını tespit ettik. Mezarda zırh, kama, kask gibi eşyaların yanında altın mücevherlerin de bulunması, bu mezarda bir kadın ve erkeğin, yani eşin birlikte yattığını gösteriyor. Şuan iskeletler üzerinde çalışmalar sürüyor” dedi.
Jopua, çıkan eşya ve hazinenin paha biçilemez olduğunu söyleyerek, “Bir yurttaşımızın hazineyi bize teslim etmesi bizi çok mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Mezarlıktan çıkan hazine Abhazya Devlet Müzesinde sergilenerek ziyaretçilere sergilenecek. Bunun için şuan müze çalışanları olarak hazırlık içerisindeyiz. Sürdürdüğümüz araştırmaların nihai sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.
Hazineyi bulan köylünün ödüllendirileceği tahmin ediliyor.

Abhaz köylü mezarlıkta bulduğu hazineyi devlete teslim etti

Abhaz köylü mezarlıkta bulduğu hazineyi devlete teslim etti

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