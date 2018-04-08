HABER

Abhazya, Rusya ve Gürcistan sınır kapılarını güçlendirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 10:01 | Son Güncelleme

Abhazya Başbakan Yardımcısı Aslan Kobakhia başkanlığında toplanan Abhazya İçişleri Bakanlığı yetkilileri, toplantı neticesinde Rusya ve Gürcistan sınır kapılarının güçlendirilmesi kararı aldı.Abhazya, Rusya sınırında bulunan Psou sınır kapısı ile Gürcistan sınırında bulunan İngur sınır kapısında yaşanan yasa dışı geçişler, kaçak ürün geçirilmesi, mülteci geçişleri ve Abhazya’ya çalışmak için gelen ve çalışma izni olmadan çalışan kişilere karşı önlem almak için çalışma başlattı.

Abhazya, Rusya ve Gürcistan sınır kapılarını güçlendirecek

Abhazya Başbakan Yardımcısı Aslan Kobakhia başkanlığında toplanan Abhazya İçişleri Bakanlığı yetkilileri, toplantı neticesinde Rusya ve Gürcistan sınır kapılarının güçlendirilmesi kararı aldı.
Abhazya, Rusya sınırında bulunan Psou sınır kapısı ile Gürcistan sınırında bulunan İngur sınır kapısında yaşanan yasa dışı geçişler, kaçak ürün geçirilmesi, mülteci geçişleri ve Abhazya’ya çalışmak için gelen ve çalışma izni olmadan çalışan kişilere karşı önlem almak için çalışma başlattı. Son aylarda hem Rusya sınırında yaşanan hem de Gürcistan sınırında yaşanan sorunların tartışılması için Abhazya Başbakan Yardımcısı Aslan Kobakhia başkanlığında toplanan Abhazya İçişleri Bakanlığı yetkilileri bir araya geldi. Alınan karar doğrultusunda çalışma vizesi almak isteyenlerin kayıtlarının sınırlarda alınması, çalışma izninin alımının kolaylaştırılması, sınırlarda yasa dışı geçişlere karşı önlem ve yasa dışı ürün geçişine karşı denetimlerin arttırılması kararları alındı. Alınan en önemli karar ise Abhazya’da yaşamak isteyenlerin sınırlarda göçmen kartlarını alabilmesini sağlayan kararın alınması oldu. Abhazya hükümeti alınan kararlarla kayıt dışı istihdamın önüne geçmeye çalışacak.

Abhazya, Rusya ve Gürcistan sınır kapılarını güçlendirecek

Diyarbakır'da çatışma! Yaralılar varDiyarbakır'da çatışma! Yaralılar var
İstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arızaİstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arıza
Karar yazarından şok tepki: Hükümet günaha giriyorKarar yazarından şok tepki: Hükümet günaha giriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Sürücü kursunda dehşet!

Sürücü kursunda dehşet!

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Türkiye'yi sarsan kazada kan donduran detay! 'Kaptana iki kere söyledim atmadı'

Türkiye'yi sarsan kazada kan donduran detay! 'Kaptana iki kere söyledim atmadı'

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi

Otomobilden tarihi İncil çıktı

Otomobilden tarihi İncil çıktı

Meteoroloji'den kritik uyarı: O tarihe dikkat! Bahar havası geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: O tarihe dikkat! Bahar havası geliyor...

Gazeteci Ömer Turan: La Casa De Papel'in fragmanı, 2. Gezi'nin işaret fişeği

Gazeteci Ömer Turan: La Casa De Papel'in fragmanı, 2. Gezi'nin işaret fişeği

Gazi olduğu yerde şehit düştü

Gazi olduğu yerde şehit düştü

5 yıl önce kapatılan hayvanat bahçesine müdür atandı

5 yıl önce kapatılan hayvanat bahçesine müdür atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.