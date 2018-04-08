Abhazya, Rusya ve Gürcistan sınır kapılarını güçlendirecek

Abhazya Başbakan Yardımcısı Aslan Kobakhia başkanlığında toplanan Abhazya İçişleri Bakanlığı yetkilileri, toplantı neticesinde Rusya ve Gürcistan sınır kapılarının güçlendirilmesi kararı aldı.
Abhazya, Rusya sınırında bulunan Psou sınır kapısı ile Gürcistan sınırında bulunan İngur sınır kapısında yaşanan yasa dışı geçişler, kaçak ürün geçirilmesi, mülteci geçişleri ve Abhazya’ya çalışmak için gelen ve çalışma izni olmadan çalışan kişilere karşı önlem almak için çalışma başlattı. Son aylarda hem Rusya sınırında yaşanan hem de Gürcistan sınırında yaşanan sorunların tartışılması için Abhazya Başbakan Yardımcısı Aslan Kobakhia başkanlığında toplanan Abhazya İçişleri Bakanlığı yetkilileri bir araya geldi. Alınan karar doğrultusunda çalışma vizesi almak isteyenlerin kayıtlarının sınırlarda alınması, çalışma izninin alımının kolaylaştırılması, sınırlarda yasa dışı geçişlere karşı önlem ve yasa dışı ürün geçişine karşı denetimlerin arttırılması kararları alındı. Alınan en önemli karar ise Abhazya’da yaşamak isteyenlerin sınırlarda göçmen kartlarını alabilmesini sağlayan kararın alınması oldu. Abhazya hükümeti alınan kararlarla kayıt dışı istihdamın önüne geçmeye çalışacak.
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