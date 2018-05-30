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"Abhazya ve Güney Osetya'nın tanınması BM kararlarının açık ihlalidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 22:36 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "Suriye rejiminin Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıma ve diplomatik ilişki kurma kararı, uluslararası hukuk, BM Şartı ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Suriye rejiminin Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıma ve diplomatik ilişki kurma kararı, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, Suriye rejiminin Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıması hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

Bakanlık Sözcüsü Aksoy, açıklamasında "Suriye rejiminin Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıma ve diplomatik ilişki kurma kararı, uluslararası hukuk, BM Şartı ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir. Ülkemiz, çeşitli vesilelerle de vurgulandığı üzere, Gürcistan'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Abhazya ve Güney Osetya sorunu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

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