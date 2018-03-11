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Abhazya’da ilk kez turizm fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 23:07 | Son Güncelleme

Abhazya’nın başkenti Sohum’da ilk kez bir turizm fuarı düzenlendi.

Abhazya’nın başkenti Sohum’da ilk kez bir turizm fuarı düzenlendi. Son yılların en çok turist çeken ülkelerinden biri olan Abhazya’daki fuara turizm firmaları yoğun ilgi gösterdi.
Abhazya’nın tarihinde ilk kez düzenlenen turizm fuarı, başkent Sohum’daki İnter Sohum Otel’de gerçekleşti. Abhazya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen fuara ülkede faaliyet gösteren çok sayıda turistik tesis, turizm firmaları, ülkede faaliyet gösteren uluslararası turizm firmalarının yanı sıra Rusya’dan da turizm firmaları katıldı.
Fuarın ev sahibi olan Gennady Gagulia, fuarın açılışında yaptığı konuşmada fuarın bundan sonraki yıllarda da düzenleneceğini, her yıl daha çok tecrübe edinerek birçok uluslararası turizm kuruluşlarını davet etmek istediklerini söyledi.
Fuara halkın ilgisi yoğun olurken, firmalar açtıkları stantlarda ziyaretçilere broşür, hediyelik eşya ve ikramlarda bulunarak faaliyetlerini anlattı. Fuar sırasında ayrıca turizmciler seminerlere de katıldı. 3 gün süren fuara Abhazya’da yatırım yapan çok sayıda Türk turizm işletmecisi de katıldı.

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