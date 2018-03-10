Abhazya’da su taşkınlara karşı önlemler alınıyor

Abhazya’da yaşanan su baskınları ve nehir taşkınları nedeniyle tüm nehirlerde kanal çalışmalara başlandı. Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba da çalışmaları yerinde inceledi.
Bu yıl içerisinde Abhazya’da yağışlar nedeniyle yaşanan su ve nehir taşkınlarına karşı harekete geçildi. Sonbahar döneminde aşırı yağışlar nedeniyle neredeyse tüm şehirlerde sürekli olarak ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmış, Abhazya’nın en büyük nehirlerinden biri olan Kodor nehrinde yaşanan taşkınlardan dolayı birçok köyde sular altında kalmıştı. Kış mevsiminde de Kafkas dağlarındaki karın erimesi sürecinde nehirlerde yeniden taşkınlar oluşması ihtimaline karşı tüm nehirlerde çalışmalar başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde nehir diplerindeki tortular temizlenerek nehir yataklarının derinleştirilmesine başlandı. Yapılan çalışmaları Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba yerinde inceledi. Abhazya Ekoloji Enstitüsü Başkanı Roman Dbar, Hacımba, ya çalışmalar hakkında bilgi vererek alınan önlemleri anlattı.
Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...
Halk otobüsünde şoke eden görüntü
Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Gece kulübüne atla girdi, düşünce ortalık savaş alanına döndü
NASA şokta! Hiç beklenmedik gelişme
FIRTINA-2 testi geçti! Düşmanı titretecek
İYİ Parti ile AK Parti arasında yeni kriz! 'Projemizi çaldılar'
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı
Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum