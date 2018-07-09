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Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 21:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Beştepe'de gerçekleştirilen törende konuklara özel rozet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi ve imzası ile bugünün tarihinin yer aldığı 1 lira ve 'Abıhayat' ikram edildi.

Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’teki yemin töreninin ardından Anıtkabir’i ziyaret etti, buradan da ‘Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ için saraya geçti. Makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelen Erdoğan’ın konvoyuna, girişte Atlı Tören Birliği eşlik etti. Erdoğan’ın süvari birliğiyle Külliye’ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Aynı anda hava, kara komutanlıkları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Gölcük’teki Kemalreis Fırkateyni’nden de 101’er pare top atıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan araçtan indiği anda Mehteran Birliği tarafından Fetih Marşı çalındı.

KONUKLARA ÖZEL ROZET VE PARA VERİLDİ

Davetliler için ‘özel rozet’ de hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin minyatürü ay ve yıldızın yer aldığı, üzerinde “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni” yazılı turkuaz renkteki rozet, konuklara hediye edildi. Ayrıca üzerinde, “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni” yazan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin minyatürü ile Darphane tarafında özel bastırılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismi ve imzası ile bugünün tarihinin yer aldığı 1 lira da konuklara dağıtıldı. Konuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’teki yemin törenini ve Anıtkabir ziyaretini tören alanına kurulan dev ekranlardan takip etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, büyük Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük portresi asıldı.

ABIHAYAT SUYU İKRAM EDİLDİ

Öte yandan konuklara ikramlardan oluşan kumanya paketi dağıtıldı. ‘Abıhayat’ (yaşam suyu) ismi verilen içerisinde mineralli su, mango, kavun, çubuk vanilya ile taze adaçayı yapraklarının bulunduğu soğuk içecek ikram edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’ye gelmeden önce, Mehteran Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından bazı eserler seslendirildi.

abıhayat

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası’nın yanı sıra TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de programda hazır bulundu. Öte yandan tören gününe özel pul bastırıldı. Görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlar da davet edildi. Törene ayrıca Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya’dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri de iştirak etti.

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’nde, ulusal basının yanı sıra çok sayıda yabancı basın mensubu da yer aldı. Gazeteciler kendileri için ayrılan locadan töreni takip etti. Erdoğan’ın konuşma yaptığı kürsünün sağında dini temsilciler ve gençler, sol tarafında ise bilim insanları yer aldı. Törenin başında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayat hikayesinin yer aldığı İngilizce altyazılı sinevizyon gösterisi izlendi.

abihayat suyu nedir

ABIHAYAT NEDİR?

Bengi su, abıhayat, hayat suyu ya da dirilik suyu, birçok söylencede adı geçen, içen kişiye ölümsüzlük kazandırdığına inanılan efsanevî su. Aslında ayrı ayrı mitolojik dizgelerde karşılaşılan bir anlayıştır. Bengi su'ya, söylenceler ve mitolojik metinlerden başka dini kitaplarda, Hızır'ın adıyla bağlı ve Musa'nin öyküsü anlatılırken karşılaşılır. Anlatılara göre bu suyu ilk içenler Hızır ve İlyas -peygamberler- olmuştur.

Bengi su ve sonsuz yaşam aktarışıyla bağlı çok sayıda anlatı olsa da bu anlatılar, eski yeryüzü uygarlıklarında, Gılgamış, Oğuz Han ve İskender Zülgerneyn gibi, yalnız bir kaç kişinin adıyla bağlantılı düşünülmüştür. Bu anlatılar arasındaki bağlılık araştırıldığında, Bengi su ile ilgili anlatıların kökeninin Sümerler olduğu anlaşılmıştır. Sonraki dönemlerin araştırmaları ise Bengi su ile bağlı anlatıların kökünden daha eski geleneklerde aranması gerektiği görüşünü doğrulamıştır.

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