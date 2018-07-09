Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’teki yemin töreninin ardından Anıtkabir’i ziyaret etti, buradan da ‘Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ için saraya geçti. Makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelen Erdoğan’ın konvoyuna, girişte Atlı Tören Birliği eşlik etti. Erdoğan’ın süvari birliğiyle Külliye’ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Aynı anda hava, kara komutanlıkları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Gölcük’teki Kemalreis Fırkateyni’nden de 101’er pare top atıldı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan araçtan indiği anda Mehteran Birliği tarafından Fetih Marşı çalındı. KONUKLARA ÖZEL ROZET VE PARA VERİLDİ Davetliler için ‘özel rozet’ de hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin minyatürü ay ve yıldızın yer aldığı, üzerinde “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni” yazılı turkuaz renkteki rozet, konuklara hediye edildi. Ayrıca üzerinde, “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni” yazan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin minyatürü ile Darphane tarafında özel bastırılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismi ve imzası ile bugünün tarihinin yer aldığı 1 lira da konuklara dağıtıldı. Konuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’teki yemin törenini ve Anıtkabir ziyaretini tören alanına kurulan dev ekranlardan takip etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, büyük Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük portresi asıldı.

ABIHAYAT SUYU İKRAM EDİLDİ Öte yandan konuklara ikramlardan oluşan kumanya paketi dağıtıldı. ‘Abıhayat’ (yaşam suyu) ismi verilen içerisinde mineralli su, mango, kavun, çubuk vanilya ile taze adaçayı yapraklarının bulunduğu soğuk içecek ikram edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’ye gelmeden önce, Mehteran Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından bazı eserler seslendirildi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası’nın yanı sıra TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de programda hazır bulundu. Öte yandan tören gününe özel pul bastırıldı. Görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlar da davet edildi. Törene ayrıca Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya’dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri de iştirak etti. Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’nde, ulusal basının yanı sıra çok sayıda yabancı basın mensubu da yer aldı. Gazeteciler kendileri için ayrılan locadan töreni takip etti. Erdoğan’ın konuşma yaptığı kürsünün sağında dini temsilciler ve gençler, sol tarafında ise bilim insanları yer aldı. Törenin başında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayat hikayesinin yer aldığı İngilizce altyazılı sinevizyon gösterisi izlendi.