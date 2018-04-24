Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Olay, 5 Ocak 2012'de merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencisi olan B.G. sınıf arkadaşınının vasıtasıyla kendisinden o dönem 12 yaş büyük Yunus Emre A. ile sevgili oldu. Bir süre telefonda arkadaşlık kuran Yunus Emre A., B.G.'yi ablası Sevinç A. ile tanıştırdı. Sevinç A., B.G.'nin ailesinin maddi durumunun iyi olduğunu öğrenince iddiaya göre genç kızdan para istedi. B.G.'nin bu talebi kabul etmemesi üzerine Sevinç A., kardeşi ile olan ilişkisini genç kızın ailesine söylemekle tehdit etti. Baskılar üzerine B.G. evlenecek olan ağabeyinin düğün için hazırladığı beşibiryerde, 1 adet cumhuriyet altını, 27 adet çeyrek altından oluşan kartlı bileziği gizlice alarak Sevinç A.'ya götürdü. Altınları alan Sevinç A.'nın Erzurum'dan kaçması üzerine B.G., durumu anlatmak için Yunus Emre A.'nın evine gitti. B.G. o geceyi babası F.A. ve H.A. ile birlikte yaşayan Yunus Emre A.'nın yanında geçirdi. İddiaya göre boşanan 2 çocuk babası Yunus Emre A., B.G. ile zorla ilişkiye girdi. Kızlarının kaybolduğunu düşünen baba A.G.'nin polise başvurması üzerine Yunus Emre A. ile anne ve babası hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılıkta ifadesi alınan B.G., 2011 yılının Haziran ayında Yunus Emre A. ile tanıştığını söyledi. Yunus Emre A.'nın görüşmemesi halinde ailesine söylemekle tehdit ettiğini ileri süren B.G., "Bu tehditler üzerine arkadaşlığını kabul ettim. Beni ablası ile tanıştırdı. Bir süre sonra Sevinç A. benden para istemeye başladı. Baskıları nedeniyle evdeki altınları alıp kendisine götürdüm. Altınları verdiğimde az buldu. 'B. seninle görüşeceğiz, babanla da görüşeceğiz' dedi. Altınları verdikten sonra pişman oldum, Yunus Emre'lerin evine gittim. Altınları onların yardımıyla geri alabileceğimi düşündüm. Yunus Emre bana 'Tamam önemli değil, biz evlenince baban nasıl olsa bize bakacak' dedi. Yunus Emre, bana tecavüz etti. Bağırdım ancak anne ve babası beni duymasına rağmen kurtarmadı" diye konuştu. 'DÜŞME VE BERAAT KARARI VERİLDİ' Başlatılan soruşturma kapsamında Yunus Emre A., annesi H.A. ve babası F.A. hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 10,5 yıla kadar, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. B.G. yargılama aşamasında Yunus Emre A.'dan şikayetçi olmadı. 18 Eylül 2013'te görülen karar duruşmasında Yunus Emre A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan B.G.'nin şikayetçi olmaması nedeniyle düşme kararı verildi. 'Cinsel istismar' suçlarından yargılanan anne H.A. ve baba F.A. beraat etti. Heyet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da üç sanığın beraatini kararlaştırdı. Hazırlanan gerekçeli kararda, B.G.'nin Yunus Emre A. ile duygusal yakınlığı nedeniyle sık sık evlerine gittiğini bildirdi. Kararda, "Her ne kadar mağdure iddialarında, sanık Yunus Emre'nin zorla kendisiyle ilişkiye girdiğini iddia etmiş ise de, mağdure arkadaşlıklarının başlangıcından beri sürekli sanığın evine gitmiş, en son gidişinde ailesinin kendisini araması ve yerinin belirlenmesiyle onlarla bir araya geldikten sonra ve sanıktan ayrılmasıyla zorla ilişki iddiasında bulunmuş, ilişkide zoru doğrulayan kendi iddiası dışında delil elde edilememiştir. Keza mağdure ailesinin evinden giden altınlar ve bunların iade edilmemesi ile açılan davalar da ihtılafın esaslarından birini teşkil edip iddialara bu yönden de şüpheyle bakılması gerekmektedir. Muğdurenin aranması sırasında kendisine ulaşılan yer ve şekil, onun soruşturma aşamasındaki bir kısım beyanları da bu şüpheyi haklı göstermektedir" denildi.