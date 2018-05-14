Abla kardeş birbirlerinin görmeyen gözü oldular

Baydar, ilkokul yıllarında görme sorunları yaşamaya başladığını ve güneşli havalarda kitap okumakta zorlandığını belirterek, askerlik için muayene edildiğinde göz damarlarının kuruduğunun tespit edildiğini anlattı.

Bu nedenle askerlik yapmadığını ve zamanla görme yetisini tamamen yitirdiğini ifade eden Baydar, yaşamına ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Öğretmen okuluna gitmek istiyordum ama kazanamadım. Köy işleriyle uğraştık. Eskiden tarla sürer, ekin ekerdik. Şimdi bir ineğim var. Zorluk çekiyoruz. Biz 4 kardeşiz. Ablam en büyüğümüz. Onun küçüğü vefat etti. Benden küçük kardeşimin de bacağı kesildi. Ablamı 15 yaşında doktorlara götürdüklerinde onun da göz damarlarının kuruduğu ortaya çıktı ama ona da çözümü bulunamadı. Düzelme şansı olmayınca peşini bıraktık. Yaşımız ilerledikçe görme yetisini kaybettik. Zamanla kapandı gözlerimiz."

Baydar, ablası ve kendisine engelli maaşı bağlandığını ve yeğenlerinin de kendilerine ilgi gösterdiğini kaydederek, "Ablam ev işlerini yapıyor. Ben de inek güdüyor, dağdan odun toplayıp getiriyorum. Ablam bana, ben de ona destek olarak hayata tutunuyoruz. Benim yapamadığımı ablam, onun yapamadığını da ben yapıyorum. Ablam ölürse ben burada yalnız kalamam. Ben ölsem o kalamaz, mağdur oluruz." diye konuştu.