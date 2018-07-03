Ablasını öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Güngören’de ablasını öldürdüğü ve olayı intihar gibi göstermeye çalıştığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran'da Tozkoparan Mahallesi'nde bir kişinin intihar ettiği ihbarı üzerine, Hatice Uzun'un (34) evine gitti. Uzun’un eşi ve kardeşi, polis ekiplerine Hatice Uzun’un kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiğini söyledi.
Polis ekiplerinin olayı aydınlatmak için yürüttüğü çalışma sırasında, Uzun’un kardeşi B.T. ablasını öldürdüğünü itiraf etti.
Bunun üzerine gözaltına alınan B.T, işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısındaki sorgusu sonrası tutuklanması istemiyle hakimliğe çıkarılan B.T. tutuklandı.
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