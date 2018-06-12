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"Ablasının kıyafetlerini" giyerek cinayet işlemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 16:01 | Son Güncelleme

Adana'da iş adamının öldürülmesiyle ilgili maktulün eski çalışanı ile "kadın kıyafeti" giyerek cinayeti işlediği iddia edilen arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da iş adamının öldürülmesiyle ilgili maktulün eski çalışanı ile ablasının kıyafetlerini giyerek cinayeti işlediği iddia edilen arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi göl kenarında 22 Ağustos 2017'de devriye gezen polisler tarafından göl kenarında park halindeki otomobilin içinde bıçaklanmış halde bulunan iş adamı Kazım Fidancı'nın öldürülmesine yönelik soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, iş adamı Fidancı'yı öldürdüğü iddia edilen Halil İ. ile onu azmettirdiği ileri sürülen Nizami K. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan iddianame hazırladı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüpheliler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, yapılan soruşturma ve teknik takip sonucu olaydan önce iş adamı Fidancı ile eski çalışanı Nizami K. arasında yoğun yazışma tespit edildiği belirtildi.

Halil İ'nin Nizami K'nin arkadaşı olup aynı evi paylaştıkları aktarılan iddianamede, zanlıların ifadelerine de yer verildi.

Nizami K. iddianamedeki ifadesinde, Fidancı ile 20 yıldır tanıştığını ve yanında işçi olarak çalıştığını belirterek 2015 yılında ayrılıp kendi şirketini kurduğunu anlattı.

Paraya sıkışması nedeniyle Fidancı'nın tanıştırdığı bir tefeciden yüksek faizle borç para aldığını ve ödeme güçlüğü çektiğini ileri süren Nizami K, "Aynı evde kaldığım arkadaşımla dertleşirken Fidancı ile tefeciyi öldürüp daha sonra intihar edeceğimi söyledim. Halil ise bana 'Kazım Fidancı'yı bana bırak ben onu piyasadan silerim' dedi." ifadesini kullandı.

Nizami K, arkadaşının kendisini kadın olarak tanıtarak sosyal medyadan iş adamıyla mesajlaştığını öne sürerek, "Buluştuklarını sonradan öğrendim. Halil’e, Kazım’ı öldürmesi için talimat vermedim. Olay tarihinde de Halil'le birlikteydik. Halil, Kazım'a mesaj çekip buluşma teklif ettiğini söyledi, kadın kıyafeti giydi. Kendisini hatırlamadığım bir yere bıraktım. Daha sonra Halil beni telefonla arayıp yanına çağırdı. Üzerinde kadın kıyafetleri yoktu. Elinde avcı bıçağı vardı. Ruh hali iyi değildi alıp eve götürdüm." iddiasında bulundu.

- Ablasının kıyafetlerini giymiş

Halil İ. de Nizami K'nin kendisini cinayet için yönlendirdiğini iddia etti.

Ev arkadaşının, iş adamını öldürmesi durumunda ablası ve çocuklarına bakacağını, kendisine de maddi destek sağlayacağı sözünü verdiğini iddia eden Halil İ, şunları anlattı:

"Kadın ismiyle sosyal medyadan hesap açıp iş adamıyla görüşmeye başladım. Kazım, mesajlaşmada buluşmak istedi. Ablamın evine gidip ona ait elbiseleri giydikten sonra Nizami'ye ait araçla Kazım ile buluşma yerine gittim. Bir hap içtim. Araçtan inip gelen Kazım'ın aracının arka koltuğuna oturdum. Nizami de bizi takip etmeye başladı. Kazım'ı ilk kez burada gördüm, arabadan inmeye çalışınca bıçağı salladım. Yaralanıp bağırmaya başladı. Bir süre sonra başı direksiyona düşünce öldüğünü anladım. Delil bırakmamak için ıslak mendille arabanın her yerini silip uzaklaştım. Kadın kıyafetlerini çıkarttım."

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kıyafet

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