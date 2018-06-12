"Ablasının kıyafetlerini" giyerek cinayet işlemiş

İddianamede, yapılan soruşturma ve teknik takip sonucu olaydan önce iş adamı Fidancı ile eski çalışanı Nizami K. arasında yoğun yazışma tespit edildiği belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, iş adamı Fidancı'yı öldürdüğü iddia edilen Halil İ. ile onu azmettirdiği ileri sürülen Nizami K. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan iddianame hazırladı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüpheliler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Nizami K. iddianamedeki ifadesinde, Fidancı ile 20 yıldır tanıştığını ve yanında işçi olarak çalıştığını belirterek 2015 yılında ayrılıp kendi şirketini kurduğunu anlattı.

Paraya sıkışması nedeniyle Fidancı'nın tanıştırdığı bir tefeciden yüksek faizle borç para aldığını ve ödeme güçlüğü çektiğini ileri süren Nizami K, "Aynı evde kaldığım arkadaşımla dertleşirken Fidancı ile tefeciyi öldürüp daha sonra intihar edeceğimi söyledim. Halil ise bana 'Kazım Fidancı'yı bana bırak ben onu piyasadan silerim' dedi." ifadesini kullandı.

Nizami K, arkadaşının kendisini kadın olarak tanıtarak sosyal medyadan iş adamıyla mesajlaştığını öne sürerek, "Buluştuklarını sonradan öğrendim. Halil’e, Kazım’ı öldürmesi için talimat vermedim. Olay tarihinde de Halil'le birlikteydik. Halil, Kazım'a mesaj çekip buluşma teklif ettiğini söyledi, kadın kıyafeti giydi. Kendisini hatırlamadığım bir yere bıraktım. Daha sonra Halil beni telefonla arayıp yanına çağırdı. Üzerinde kadın kıyafetleri yoktu. Elinde avcı bıçağı vardı. Ruh hali iyi değildi alıp eve götürdüm." iddiasında bulundu.