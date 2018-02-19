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Abluka altındaki Taiz'de resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 21:21 | Son Güncelleme

Husilerin ablukası altındaki Yemen'in Taiz kentinde 2015'ten beri ilk kez resim sergisi düzenlendi

TAİZ (AA) - Yemen'de Husilerin abluka altında tuttuğu Taiz kentinde yıllar sonra ilk kez resim sergisi açıldı.

Yemen Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen "Taiz: Hayatın Renkleriyle Düğün" isimli sergi Taiz Üniversitesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

AA muhabirine konuşan Taiz Kültür Müdürü Abdulhalık Seyf, serginin yaşadıkları kenti yansıttığını, ancak savaş, acı ve abluka manzaralarının aksine Taiz'i güzel bir şekilde dünyaya sunduğunu belirtti.

Seyf, "Tablolarda kullanılan renkler Taiz'e özel ve bunlar Yemen'in kültür başkenti olan bu kentteki gençleri ve halkın umutları ile iradelerini yansıtıyor." dedi.

Taiz Kültür Müdürü Seyf, böyle bir serginin Husi ablukasının başladığı 2015'ten beri ilk kez düzenlendiğini ve olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Taiz Üniversitesi Rektörü Muhammed eş-Şuaybi ise "Sergi, Yemen'deki yaratıcılık ve kültürün abluka ve savaştan daha büyük olduğunu gösteriyor. Sergilenen tablolar sevgi ve yaşamı yansıtıyor." diye konuştu.

Şuaybi, Yemenli gençlerin savaş ve abluka şartlarına rağmen çok azimli olduklarını ve bunu da çeşitli faaliyetlerle gözler önüne serdiklerini kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husi resim sergisi Taiz Yemen

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