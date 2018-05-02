AB'nin 2020 yılı sonrası bütçe taslağı

FRANKFURT (AA) - Avrupa Birliği’nin (AB) 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'de gelirler 1 trilyon 135 milyar avro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar avro olarak belirlendi.

Avrupa Komisyonu, Birleşik Krallık’ın üyelikten ayrılması sonrasındaki AB bütçesi taslağını yayımladı.

Taslağa göre, AB’nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'de gelirler 1 trilyon 135 milyar avro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar avro olarak planlandı. Gelirler, enflasyonun hesaba katılması halinde 1 trilyon 279 milyar avroya ulaşacak.

Öncelikli programları finanse etmek için araştırma, inovasyon, genç insanlar, dijital ekonomi, sınır yönetimi, güvenlik, savunma ve eğitim gibi alanlara yönelik mevcut fon düzeyleri artırılırken, Ortak Tarım Politikası (CAP) ve Uyum Politikası için sağlanan fonlar yaklaşık yüzde 5 azaltılacak.

Önerilen bütçede önemli bir yenilik de AB fonları ve hukukun üstünlüğü arasındaki bağın güçlendirilmesi oldu. Hukukun üstünlüğüne saygı göstermek AB finansmanı için vazgeçilmez bir ön şart olarak öne çıkarken, AB Komisyonu, üye ülkelerde hukukun üstünlüğüne ilişkin eksikliklere yönelik yeni bir mekanizma önerdi. Mekanizmayla, AB Komisyonu tarafından önerilecek ve konsey tarafından nitelikli oy çokluğuyla AB fonlarına erişimde hukukun üstünlüğünde yaşanan eksikliklerden dolayı üye ülkenin bu fonlara erişimi azaltılabilecek ve kesilebilecek.