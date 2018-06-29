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AB'nin 3 milyar avroluk desteğinde öncelik eğitime

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 18:52 | Son Güncelleme

Üst düzey AB yetkilisi: - "Türk yetkililerle çalışmalara haftalar öncesinden başladık. Bu kapsamda ele alacağımız ilk alan eğitim" - "Eğitim, bu desteğin temel unsurlarından birini oluşturuyor"

TUĞÇENUR YILMAZ - Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir yetkili, Birliğin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için sağlayacağı ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin öncelikli olarak eğitim alanında değerlendirileceğini bildirdi.

AB Liderler Zirvesi'nde alınan Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili projeleri desteklemek amacıyla ikinci kez verilecek 3 milyar avroluk mali destek kararına ilişkin üst düzey bir AB yetkilisi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta Brüksel'de, Türkiye'deki sığınmacılara yönelik verilecek 3 milyar avronun nasıl değerlendirileceğine dair görüşmeler yapıldığını dile getiren yetkili, 2 milyar avronun Avrupa Komisyonu tarafından, geriye kalan 1 milyar avronun ise üye ülkeler tarafından temin edileceğini kaydetti.

AB yetkilisi, "Türk yetkililerle çalışmalara haftalar öncesinden başladık. Bu kapsamda ele alacağımız ilk alan eğitim." dedi. Öncelikli olarak eğitime katkı sağlayacaklarını belirten yetkili, Suriyeli çocuklarla ilgilenecek öğretmenlerin eğitimi, dil eğitimi ve okul taşıtı gibi alanlara destek verileceğini vurguladı.

MEB tarafından uygulanan ve AB'nin finanse ettiği 300 milyon avro değerindeki Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunu hedefleyen "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi"nin (PICTES) "PICTES II" şeklinde devam edeceğine dikkati çeken yetkili, program kapsamında alınan Türkçe eğitmenlerinin farklı şehirlerde birçok Suriyeli çocuğa eğitim vereceğini söyledi.

AB yetkilisi, "Bunu uzun zamandır sürekli söylüyoruz. Eğitim, bu desteğin temel unsurlarından birini oluşturuyor." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
3 milyar avro AB Suriyeli sığınmacılar Türkiye

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