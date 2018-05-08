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"AB'nin adalet mekanizmasına güveniyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:43 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti - Gürkan: - "AB'nin bize karşı adaletli davranmadığını söylemiştim. IPA için en büyük bütçe Türkiye'ye ayrılıyor gibi ama nüfusa oranladığımızda biz diğer AB ülkelerinin aldığının neredeyse binde birini alıyoruz"

EDİRNE (AA) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, ziyarette yaptığı konuşmada, geçen hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Bölgeler Komitesi'ne katıldığını söyledi.

Avrupa Bölgeler Komitesi'nde anahtar konuşmacı olduğunu, Büyükelçi Berger ve Edirne’nin sınır komşuları ile ilgili birtakım görüşmeler yaptığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Karl-Heinz Lambertz ile baş başa bir görüşme de yaptık. Aralık ayında bölgeler komitesi olarak Ankara’nın Kazan ilçesinde bir toplantımız olacak. Lambertz Mayıs 2019’da Edirne’ye gelecek ve Edirne'de de bir toplantı yapacağız. Lambertz de böylelikle ilk kez Türkiye'ye gelecek.

Türkiye'de sosyal demokrat belediyelerin kurduğu bir birliğimiz var. Bu birliğin yönetim kurulu üyesiyim. O yüzden her yıl Brüksel'e gidiyoruz. Her yıl bana mutlaka bir konuşma yaptırıyorlar. Aslında orada sert de konuşuyorum. Belki de gerçekleri çok yalın bir şekilde söylediğim için olabilir. Bu yıl yine öyle oldu. Daha önce AB'nin bize karşı adaletli davranmadığını söylemiştim. IPA için en büyük bütçe Türkiye'ye ayrılıyor gibi ama nüfusa oranladığımızda biz diğer AB ülkelerinin aldığının neredeyse binde birini alıyoruz. 2 yıl önceki bir toplantıda bunu gündeme getirmiştim ama maalesef bir düzelme olmadı hatta kötüleşme oldu. Edirne Belediyesi olarak yılda 3 tane IPA projesi yapabiliyoruz. Bu yıl 2 proje yapabildim ama projenin büyüklüğü 600 bin avroyu geçemiyor. Ben niye daha büyük projeler yapamıyorum. AB'nin adalet mekanizmasına güveniyoruz ve bu mekanizmayı işletmesini istiyoruz. IPA kapsamında şu anda toplam 4 projemiz var. 4 projeyi de şu anda uyguluyoruz. 4 projeden aldığımız pay 930 bin avro."

- "Edirne mutlaka görülmesi gereken bir şehir"

Edirne'nin mutlaka görülmesi gereken şehirlerden birisi olduğunu aktaran Gürkan, "Edirne, Uluslararası tüm kuruluşların raporlarında dünyada en çok turist çeken şehirler arasında 68. sırada, 3 milyon turist ile. Bunun 500 bini yurtdışından gelen. Geçtiğimiz yıl Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri’ne 30 bin kişi katılmıştı. Bu yıl ise Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin UNESCO’ya girmesi ve bizlerin tanıtım çalışmaları sonucunda bu sayı 80 bine çıktı." ifadelerini kullandı.

Berger de Edirne'de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gürkan’ın görüşlerini dikkate alacağını anlatan Berger, yeniden Edirne'ye gelmek istediğini söyledi.

Ziyaretin ardından Gürkan, Berger'e Atatürk Odası'nı ve tarihi belediye binasını gezdirerek, bilgi verdi.

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Avrupa Bölgeler Komitesi Büyükelçi Christian Berger Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan

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