EDİRNE (AA) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, ziyarette yaptığı konuşmada, geçen hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Bölgeler Komitesi'ne katıldığını söyledi.

Avrupa Bölgeler Komitesi'nde anahtar konuşmacı olduğunu, Büyükelçi Berger ve Edirne’nin sınır komşuları ile ilgili birtakım görüşmeler yaptığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Karl-Heinz Lambertz ile baş başa bir görüşme de yaptık. Aralık ayında bölgeler komitesi olarak Ankara’nın Kazan ilçesinde bir toplantımız olacak. Lambertz Mayıs 2019’da Edirne’ye gelecek ve Edirne'de de bir toplantı yapacağız. Lambertz de böylelikle ilk kez Türkiye'ye gelecek.

Türkiye'de sosyal demokrat belediyelerin kurduğu bir birliğimiz var. Bu birliğin yönetim kurulu üyesiyim. O yüzden her yıl Brüksel'e gidiyoruz. Her yıl bana mutlaka bir konuşma yaptırıyorlar. Aslında orada sert de konuşuyorum. Belki de gerçekleri çok yalın bir şekilde söylediğim için olabilir. Bu yıl yine öyle oldu. Daha önce AB'nin bize karşı adaletli davranmadığını söylemiştim. IPA için en büyük bütçe Türkiye'ye ayrılıyor gibi ama nüfusa oranladığımızda biz diğer AB ülkelerinin aldığının neredeyse binde birini alıyoruz. 2 yıl önceki bir toplantıda bunu gündeme getirmiştim ama maalesef bir düzelme olmadı hatta kötüleşme oldu. Edirne Belediyesi olarak yılda 3 tane IPA projesi yapabiliyoruz. Bu yıl 2 proje yapabildim ama projenin büyüklüğü 600 bin avroyu geçemiyor. Ben niye daha büyük projeler yapamıyorum. AB'nin adalet mekanizmasına güveniyoruz ve bu mekanizmayı işletmesini istiyoruz. IPA kapsamında şu anda toplam 4 projemiz var. 4 projeyi de şu anda uyguluyoruz. 4 projeden aldığımız pay 930 bin avro."