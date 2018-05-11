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AB'nin GSYH'sinde en büyük pay Almanya'nın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 12:30 | Son Güncelleme

28 üyeli AB'de GSYH cari fiyatlarla geçen yıl yaklaşık 15 milyar 300 milyon avro olarak gerçekleşti - Almanya, cari fiyatlarla yaklaşık 3 milyar 300 bin avro ile AB GSYH'sinin 5'te birini oluşturdu

FRANKFURT (AA) - Almanya, cari fiyatlarla geçen yıl yaklaşık 3 milyar 300 bin avroluk GSYH ile AB GSYH'sinin 5'te birini oluşturdu.

Avrupa İstatistik Ofisi'nden (Eurostat) yapılan açıklamaya göre, 28 üyeli Avrupa Birliği'nin (AB) GSYH'si, geçen yıl cari fiyatlarla yaklaşık 15 milyar 300 milyon avro olarak gerçekleşti.

Söz konusu miktarın yarısından fazlasını Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa oluşturdu. Almanya, cari fiyatlarla geçen yıl yaklaşık 3 milyar 300 bin avroluk GSYH ile AB GSYH'sinin yüzde 21,3'ünü temsil ederek AB ekonomisindeki lider konumunu güçlendirdi.

Almanya'yı, AB GSYH’si içindeki payı 2016'ya göre geçen yıl yüzde 0,9 azalmasına karşın yüzde 15,2 olan Birleşik Krallık ve yüzde 14,9 olan Fransa izledi. Fransa'yı, yüzde 11,2 ile İtalya, yüzde 7,6 ile İspanya ve yüzde 4,8 ile Hollanda takip etti.

- 11 ülkenin GSYH'si AB'nin toplam GSYH’sinin yüzde 1’inden daha az

11 üye ülkenin GSYH'si geçen yıl AB toplamının yüzde 1'inden daha az gerçekleşti. Söz konusu ülkeler Malta, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Hırvatistan, Bulgaristan, Lüksemburg, Slovakya ve Macaristan olarak belirlendi.

19 üyeli Avro Bölgesi'nde ise GSYH, geçen yıl cari fiyatlarla yaklaşık 11 milyar 200 milyon avro seviyesinde gerçekleşti. Avro Bölgesi, AB’deki GSYH’nin yüzde 72,9’unu oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
AB Almanya AB GSYH Avro bölgesi

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