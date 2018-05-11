AB'nin GSYH'sinde en büyük pay Almanya'nın

FRANKFURT (AA) - Almanya, cari fiyatlarla geçen yıl yaklaşık 3 milyar 300 bin avroluk GSYH ile AB GSYH'sinin 5'te birini oluşturdu.
Avrupa İstatistik Ofisi'nden (Eurostat) yapılan açıklamaya göre, 28 üyeli Avrupa Birliği'nin (AB) GSYH'si, geçen yıl cari fiyatlarla yaklaşık 15 milyar 300 milyon avro olarak gerçekleşti.
Söz konusu miktarın yarısından fazlasını Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa oluşturdu. Almanya, cari fiyatlarla geçen yıl yaklaşık 3 milyar 300 bin avroluk GSYH ile AB GSYH'sinin yüzde 21,3'ünü temsil ederek AB ekonomisindeki lider konumunu güçlendirdi.
Almanya'yı, AB GSYH’si içindeki payı 2016'ya göre geçen yıl yüzde 0,9 azalmasına karşın yüzde 15,2 olan Birleşik Krallık ve yüzde 14,9 olan Fransa izledi. Fransa'yı, yüzde 11,2 ile İtalya, yüzde 7,6 ile İspanya ve yüzde 4,8 ile Hollanda takip etti.
- 11 ülkenin GSYH'si AB'nin toplam GSYH’sinin yüzde 1’inden daha az
11 üye ülkenin GSYH'si geçen yıl AB toplamının yüzde 1'inden daha az gerçekleşti. Söz konusu ülkeler Malta, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Hırvatistan, Bulgaristan, Lüksemburg, Slovakya ve Macaristan olarak belirlendi.
19 üyeli Avro Bölgesi'nde ise GSYH, geçen yıl cari fiyatlarla yaklaşık 11 milyar 200 milyon avro seviyesinde gerçekleşti. Avro Bölgesi, AB’deki GSYH’nin yüzde 72,9’unu oluşturdu.
CHP, KHK yetkisi için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
Bulunduğunda açlıktan ölmek üzereydi! Son haline sahibi bile şaşırdı
Mısır'da ulaşıma yüzde 250'yi bulan zam yapıldı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Odunluğu tamir ettiren adam tesadüfen hazine buldu!
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Okuyucu Yorumları 0 yorum