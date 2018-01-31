AB'nin Katılım Öncesi Teknik Destek Projesi

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığının yararlanıcısı olduğu ve Mali İşbirliği Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "AB'ye Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II (2014-2020) için Teknik Destek-IPA II Hazırlıkları için Destek Projesi'nin kapanış etkinliği yarın Ankara'da düzenlenecek.

AB Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu etkinliğin açılışını Bakanlık Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel yapacak.

Etkinliğe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Selim Uslu ile kamu kurumlarının üst düzey yetkililerinden oluşan yaklaşık 150 kişinin katılması bekleniyor.

Etkinlikte proje bileşenleri altında yürütülen faaliyetler ele alınacak.

IPA I ve II, AB'nin aday ülkeler ve potansiyel adaylara ulaşım, finans sektörü, bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma ve insan kaynakları alanlarında yaptığı bir dizi mali yardımı içeriyor.

(AA)