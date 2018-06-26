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"AB'nin Myanmar yaptırımları zayıf ve etkisiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Dr. Hla Kyaw: - "AB'li yetkililerin, düşük düzeyli güvenlik görevlilerine getirilen bu zayıf ve yetersiz yaptırımların uluslararası suçların hesabının sorulmasına katkı sağlayacağına inanmaları üzücü" - "Yaptırım listesindeki görevliler Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in emirlerini yerine getirmekten başka bir şey yapmıyordu. Suçun asıl faili, adalet önünde hesap vermesi gereken kişi o. Bu tür yaptırımlar ne demokratik süreci koruyup sürdürebilir, ne de ordu mensuplarının bu tür suçları yeniden işlemesinin önüne geçebilir, çünkü başkomutanın ölüm tarlalarına gönderecek daha çok adamı var"

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC), Avrupa Birliğinin (AB) 25 Haziran'da "Arakan nüfusuna yönelik ciddi insan hakları ihlallerinden dolayı" Myanmarlı 7 güvenlik yetkilisine kısıtlamalar getiren yaptırım kararını "zayıf ve yetersiz" olarak niteledi.

ERC'den yapılan yazılı açıklamada Arakanlı Müslümanlara yönelik işlenen insanlığa karşı suç niteliğindeki eylemlerde rolü olan 7 asker ve polis yetkilisine getirilen seyahat yasağı ve yurt dışındaki varlıklarını dondurmayı içeren kısıtlayıcı önlemlerin hiçbir etkisinin olmayacağı belirtildi.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin kısıtlamaların ülkedeki demokratik süreci korumayı ve sürdürmeyi amaçladığına ilişkin değerlendirmesini eleştiren ERC Başkanı Dr. Hla Kyaw, "AB'li yetkililerin, düşük düzeyli güvenlik görevlilerine getirilen bu zayıf ve yetersiz yaptırımların uluslararası suçların hesabının sorulmasına katkı sağlayacağına inanmaları üzücü." dedi.

Kyaw, "Yaptırım listesindeki görevliler, Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in emirlerini yerine getirmekten başka bir şey yapmıyordu. Suçun asıl faili, adalet önünde hesap vermesi gereken kişi o. Bu tür yaptırımlar ne demokratik süreci koruyup sürdürebilir, ne de ordu mensuplarının bu tür suçları yeniden işlemesinin önüne geçebilir, çünkü baş komutanın ölüm tarlalarına gönderecek daha çok adamı var." ifadelerini kullandı.

Katliamlar, tecavüz ve köylerin sistematik olarak yakılarak yok edilmesi nedeniyle 700 bin Arakanlı Müslümanın yurtlarını terk ederek Bangladeş'e sığındığı 2017 yılında Myanmar ile AB arasındaki ticaret hacminin 2,9 milyar avroya ulaştığını vurgulayan Kyaw, "AB, uluslararası normlara bağlı kalmalı ve Avrupalı yatırımcıların Myanmar'a milyarlarca dolar yatırım yapmasının önüne geçmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kyaw, AB'nin Myanmar liderlerini uluslararası yargı önünde hesap vermeye zorlayacak etkili yaptırımlar geliştirilmeye ve Arakanlı Müslümanların uluslararası koruma altında yurtlarına dönüşlerini güvence altına almaya çalışması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB), dün, "Arakan nüfusuna yönelik ciddi insan hakları ihlallerinden" dolayı Myanmarlı 7 asker ve polise, mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağını içeren yaptırım uygulama kararı almıştı.

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AB Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Dr. Hla Kyaw etnik temizlik Myanmar soykırım yaptırım

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