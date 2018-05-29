HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"AB'nin nakit yardımı sığınmacıların yoksulluk oranını düşürdü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

Dünya Gıda Programı, Türk Kızılayı ve Dünya Bankası çalışmaları, Türkiye'de yoksulluk sınırı altında yaşayan sığınmacı aile oranının yüzde 20,8'den yüzde 11,7'ye düştüğünü gösterdi

Türkiye'de yürütülen ve Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği nakit yardımının, yoksulluk sınırının altında yaşayan ve yardımdan yararlanan sığınmacı ailelerin sayısını bir yılda yaklaşık yarıya indirdiği bildirildi.

Dünya Gıda Programından yapılan yazılı açıklamada, kurumun yanı sıra Türk Kızılayı ve Dünya Bankasının 2017 ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yürüttüğü çalışmaların, yoksulluk sınırının altında yaşayan söz konusu sığınmacı ailelerin oranının yüzde 20,8'den yüzde 11,7'ye düştüğünü gösterdiği belirtildi.

Farklı izleme verilerinin, AB'nin finanse ettiği Sosyal Uyum Yardım Programı (SUY) ile alınan nakit yardımının, yararlanan
ailelerin borçlarının hane başı 750 liradan 350 liraya indirmeye yardımcı olduğunu
gösterdiği vurgulanan açıklamada, SUY'un en zor durumdaki sığınmacı
aileleri Kızılaykart ile desteklediğinin altı çizildi.

Açıklamada, programın Dünya Gıda Programı, Türk Kızılayı ve Türk hükümeti tarafından uygulandığı belirtilerek "Nakit yardımının en önemli özelliği, ailelerin yiyecek, kira, ilaç ve giyim gibi en temel ihtiyaçlarını
karşılaması." ifadesi kullanıldı.

SUY programından faydalanan yaklaşık 1,3 milyon sığınmacı, özel bir banka kartı
aracılığıyla her aile bireyi için aylık 120 lira nakit yardımı alıyor. Kartın diğer banka kartları gibi
bankamatikten para çekmek veya marketlerden alışveriş yapmak için kullanılabildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araştırmalar, ailelerin yardımı, kira, gıda, ilaç ve çocuklarının okul harcamaları gibi çeşitli temel ihtiyaçlar için harcadığını gösteriyor. Program şimdiye kadar Türkiye ekonomisine, yaklaşık 420 milyon dolar katkı sağladı.

SUY, ulaşılan kişi sayısı ve AB'nin katkı miktarı itibarıyla birlik tarafından finanse edilen en büyük insani yardım projesi. AB şimdiye dek, SUY programına yaklaşık 1,2 milyar dolar aktardı."

- "İnsanlara seçme özgürlüğü verdiğimiz için mutlu oluyoruz"

Açıklamaya göre, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılaykart ile yapılan SUY programının başta Suriyeliler olmak üzere, evlerinden edilen milyonlarca kişiye en etkin destek yollarından biri olduğunu belirterek "Bu uygulamayla insanlara seçme özgürlüğü verdiğimiz için çok mutlu oluyoruz. Aslında sığınmacılara verilen her Kızılaykart ve ona her ay yüklenen para, dünyanın onların acılarına karşı duyarsız olmadığını da sığınmacılara gösteriyor." ifadesine yer verdi.

Kınık, söz konusu örnek projenin tüm taraflarına teşekkürlerini iletti.

AB İnsani Yardım Operasyonları Türkiye Ofisi Başkanı Jane Lewis de SUY'un dönemin en önemli insani zorluklarından birine değinmek ve yenilikçi yollar bulmak konusunda AB ve Türkiye arasındaki güçlü ortaklığın açık örneği olduğunu dile getirdi.

Lewis, "Program ortaklarının gösterdiği özveri ve emek, Türkiye'de yaşayan sığınmacıların hayatlarında gerçek değişiklikler yaratıyor ve programın etkilerini gün be gün artırıyor." ifadesini kullandı.

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yazar Beki İkala Erikli cinayetinde karar çıktı!

Yazar Beki İkala Erikli cinayetinde karar çıktı!

Özellikle sesi güzel kadınları seçip 10 bin kişiyi dolandırdılar

Özellikle sesi güzel kadınları seçip 10 bin kişiyi dolandırdılar

Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!

15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?

Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?

Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Avrupa'da bombalar patladığında siyasetçilerin televizyonlara çıkacak yüzü olmayacak

Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Avrupa'da bombalar patladığında siyasetçilerin televizyonlara çıkacak yüzü olmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.