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"AB'nin sığınmacı konusundaki yöntemi doğru değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 19:46 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "(Sığınmacı) Bu sorunun çözümü AB'de ancak AB'nin bu konudaki yöntemi doğru değil" - "Sığınmacı konusunda Fransa'nın ve İtalya'nın pozisyonu aynıdır" - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: - "(Sığınmacıların) Geldikleri ülkelerde Avrupa merkezleri kurmamız gerekiyor"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sığınmacı sorununu ancak Avrupa Birliği'nin (AB) çözebileceğini ancak AB'nin bu konudaki yönteminin doğru olmadığını söyledi.

Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Elysee Sarayında görüşmelerinin ardında ortak basın toplantısı düzenlendi.

Conte ile görüşmesinde sığınmacı konusunu ve Avro Bölgesi konularını ele aldıklarını ifade eden Macron, bu iki konunun Avrupa için bir sınav olduğunu belirtti.

Macron, bu sorunların çözümünün ancak AB içinde yürütülebileceğini vurguladı.

2015 ve 2016'da İtalya'ya çok fazla sığınmacının geldiğini anımsatan Macron, ancak 2018'in ilk yarısında İtalya'ya gelen sığımacı sayısının yüzde 77 azaldığını söyledi.

Macron, Fransa'ya 2018'in ilk çeyreğinde 26 bin iltica talebinde bulunulduğunu, İtalya için aynı dönemde bu sayının 18 bin olduğunu bildirdi.

Fransa'nın da İtalya gibi sığınmacı krizini çözmesi gerektiğini kaydeden Macron, "Bu sorunun çözümü AB'de ancak AB'nin bu konudaki yöntemi doğru değil." diye konuştu.

Macron, sığınmacı sorununun çözümünün insani olması gerektiğinin altını çizerek, "Sığınmacı konusunda Fransa'nın ve İtalya'nın pozisyonu aynıdır." yorumunu yaptı.

Sığınmacı ve Avro Bölgesi konularını gelecek hafta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapacağı görüşmede ele alacağını belirten Macron, "Transit ülkelere ve sığınmacıların geldiği ülkelere karşı yeni bir yaklaşım içinde olunması gerekiyor. Böylece sığınmacılar daha iyi korunur ve risk alınmamış olur." diye konuştu.

Avrupa'da sığınmacı politikasının insani olmadığına işaret eden Macron, "Şu anki Dublin kuralları operasyonel değil." dedi.

Conte de sığınmacı konusunda strateji değiştirmeleri gerektiğine inandığını ifade etti.

"Dublin kurallarının değişmesi gerekiyor." diyen Conte, bu konuda Fransa ve AB ile çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Conte, AB'nin sığınmacıların geldiği ülkeler ile iş birliğini artırması gerektiğini dile getirdi.

- "Geldikleri ülkelerde Avrupa merkezleri kurmamaz gerekiyor"

Conte Fransa ile birçok konuda iş birliği içinde olduğunu ve bunu daha da güçlendirmek istediğini kaydetti.

Sığınmacı konusunda Fransa ile yaşanan Aquarius gemisi gerginliğine ilişkin bir soru üzerine Conte, "Gerilimin biraz yüksek olduğu günlerimiz oldu ancak Macron ile mükemmel bir ilişkimiz var." şeklinde konuştu.

Conte, sığınmacı sorununun kaynağına inip sığınmacıların geldiği ülkelere odaklanmak gerektiğine işaret ederek, "Geldikleri ülkelerde Avrupa merkezleri kurmamız gerekiyor." diye konuştu.

- İki ülke arasında Aquarius gerginliği

600'den fazla sığınmacıyı taşıyan Aquarius gemisinin İtalya limanlarına alınmaması Fransa ile İtalya arasında gerilim yaşanmasına sebep olmuştu.

Macron, İtalya'nın Aquarius gemisini kabul etmeme kararını "gülünç ve sorumsuzluk örneği" olarak nitelendirmişti. Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü de İtalyan'ın göç politikası hakkında "mide bulandırıcı" ifadelerine yer vermişti.

İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Fransız hükümetinin İtalya'ya yönelik eleştirileri nedeniyle özür dilemesi gerektiğini belirterek "Dayanışmayla ilgili kimseden bir şey öğrenecek değiliz. Tarihimiz, Fransız hükümet yetkilileri tarafından bu şekilde azarlanmayı hak etmiyor, umarım özür dilerler." açıklamasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Conte Fransa İtalya macron

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