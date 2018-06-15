"AB'nin sığınmacı konusundaki yöntemi doğru değil"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sığınmacı sorununu ancak Avrupa Birliği'nin (AB) çözebileceğini ancak AB'nin bu konudaki yönteminin doğru olmadığını söyledi.

Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Elysee Sarayında görüşmelerinin ardında ortak basın toplantısı düzenlendi.

Conte ile görüşmesinde sığınmacı konusunu ve Avro Bölgesi konularını ele aldıklarını ifade eden Macron, bu iki konunun Avrupa için bir sınav olduğunu belirtti.

Macron, bu sorunların çözümünün ancak AB içinde yürütülebileceğini vurguladı.

2015 ve 2016'da İtalya'ya çok fazla sığınmacının geldiğini anımsatan Macron, ancak 2018'in ilk yarısında İtalya'ya gelen sığımacı sayısının yüzde 77 azaldığını söyledi.

Macron, Fransa'ya 2018'in ilk çeyreğinde 26 bin iltica talebinde bulunulduğunu, İtalya için aynı dönemde bu sayının 18 bin olduğunu bildirdi.

Fransa'nın da İtalya gibi sığınmacı krizini çözmesi gerektiğini kaydeden Macron, "Bu sorunun çözümü AB'de ancak AB'nin bu konudaki yöntemi doğru değil." diye konuştu.