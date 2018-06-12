AB’nin yeni Orta Asya stratejisi Taşkent’te görüşüldü

Avrupa Birliği’nin (AB) Orta Asya Özel Temsilcisi Piter Burian ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, AB’nin yeni Orta Asya stratejisini görüştü.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, AB’nin Afganistan Özel Temsilcisi Roland Kobia'nın da hazır bulunduğu görüşmede taraflar, Özbekistan ile AB arasındaki iş birliğinin durumu ve iş birliğinin genişletilmesi imkanlarını ele aldı.

AB’nin yeni Orta Asya stratejisinin detaylı gözden geçirildiği görüşmede, taraflar ayrıca AB ile Özbekistan arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının imzalanmasına ilişkin müzakerelerin başlatılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Daha önce AB Dış İlişkiler Servisi Orta Asya Daire Başkanı Boris Yaroshevich, AB’nin haziranda Özbekistan ile yeni Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasına ilişkin istişareler ile AB’nin Orta Asya ülkelerine yönelik yeni strateji taslağı üzerinde görüşmelerin başlayacağını dile getirmişti.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de, AB'nin 2019 yılında Orta Asya ülkelerine yönelik yeni bir stratejiyi kabul edeceğini açıklamıştı.

Özbekistan ve AB arasındaki önceki Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması 1996 yılında imzalanmış ve 1 Temmuz 1999'da yürürlüğe girmişti.

