ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU 

ESKİ BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU'NUN SAAT 14.00'TE TBMM'DE YAPMASI ÖNGÖRÜLEN BASIN TOPLANTISINI CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ.
ANKARA (DHA)
YSK seçim takvimini tamamladı! Cumhurbaşkanı adayı gösterme ve ittifak tarihi belli oldu
Son dakika! Ahmet Davutoğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'
Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada
Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum