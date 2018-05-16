ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MERKEZ BANKASI BAŞKANI ÇETİNKAYA İLE GÖRÜŞECEK. AK PARTİ GENEL MERKEZİ ÖNÜNDEN CANLI YAYINDAYIZ.
ANKARA (DHA)
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