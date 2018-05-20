ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU 

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GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

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  1. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ'NE KATILACAK İTTİFAKLARIN VE SİYASİ PARTİLERİN BİRLEŞİK OY PUSULASINDAKİ YERLERİNİN BELİRLENMESİYLE İLGİLİ YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAKİ KURA ÇEKİMİNİ CANLI YAYINLAMAYI PLANLIYORUZ.
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