ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU 

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GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 17:16 | Son Güncelleme

  ANKARA'DAKİ AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE ARAÇLARDA MAHSUR KALANLAR VAR.

ANKARA'DAKİ AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE ARAÇLARDA MAHSUR KALANLAR VAR. CANLI YAYINDAYIZ.

ANKARA DHA

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