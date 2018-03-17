ABONELERİMİZE DUYURU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 23:57 | Son Güncelleme

DHA: Afrin ilçe merkezinindün çekilen görüntülerini DHA FEED'ten yayınlıyoruz.

DHA: Afrin ilçe merkezinindün çekilen görüntülerini DHA FEED'ten yayınlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni kazada ağır yaralandıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni kazada ağır yaralandı
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!
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