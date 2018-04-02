ABONELERİMİZE DUYURU

DHA:Trabzon' da derede cenazesi bulunan şehit polis memuru Mehmet Ayan için uğurlama töreni düzenleniyor.. AKILLI TELEFON TEKNOLOJİSİYLE CANLI YAYINDAYIZ
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