ABONELERİMİZE DUYURU

DHA: AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında gerçekleşmesi planlanan görüşme için takipteyiz. İnce'nin binaya girişi ve çıkışı ile gerçekleşirse basın açıklamasını DHA FEEDten canlı olarak yayınlayacağız.

