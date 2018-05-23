ABONELERİMİZE DUYURU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:56 | Son Güncelleme

İYİ PARTİ CUMHURBAŞKANI ADAYI MERAL AKŞENER  ISPARTA'DA 23 MAYIS 2018 ÇARŞAMBA, 13:30 HÜKÜMET MEYDANI ŞİFRESİZ-LOGOSUZ CANLI YAYIN FREKANSI TURKSAT 3A 42 DERECE DOWNLINK: 11622 POL: YATAY SR: 2962 FEC: 5/6 Canlı yayını 'www.dha.com.tr'adresinden de izleyebilirsiniz.

İYİ PARTİ CUMHURBAŞKANI ADAYI MERAL AKŞENER ISPARTA'DA

23 MAYIS 2018 ÇARŞAMBA, 13:30
HÜKÜMET MEYDANI

ŞİFRESİZ-LOGOSUZ CANLI YAYIN FREKANSI
TURKSAT 3A 42 DERECE
DOWNLINK: 11622
POL: YATAY
SR: 2962
FEC: 5/6

Canlı yayını 'www.dha.com.tr'adresinden de izleyebilirsiniz.

DHA Operasyon
0212 413 52 52
bookings@dha.com.tr

Saygılarımla,

Kaan Ulu
Operasyon

Doğan Haber Ajansı

T. +90 212 413 5252
M. +90 507 279 0863
kaan.ulu@dha.com.tr

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