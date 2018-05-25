ABONELERİMİZE DUYURU

İYİ PARTİ CUMHURBAŞKANI ADAYI MERAL AKŞENER
KAYSERİ VE KIRŞEHİR’DE
**25 MAYIS 2018 CUMA
14:00 KAYSERİ
16:00 KIRŞEHİR**
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