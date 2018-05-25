ABONELERİMİZE DUYURU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 08:53 | Son Güncelleme

İYİ PARTİ CUMHURBAŞKANI ADAYI MERAL AKŞENER KAYSERİ VE KIRŞEHİR’DE 25 MAYIS 2018 CUMA 14:00 KAYSERİ 16:00 KIRŞEHİR ŞİFRESİZ-LOGOSUZ CANLI YAYIN FREKANSI TURKSAT 3A 42 DERECE DOWNLINK: 11622 POL: YATAY SR: 2962 FEC: 5/6 Canlı yayını 'www.dha.com.tr' adresinden de izleyebilirsiniz.

İYİ PARTİ CUMHURBAŞKANI ADAYI MERAL AKŞENER
KAYSERİ VE KIRŞEHİR’DE

**25 MAYIS 2018 CUMA

14:00 KAYSERİ

16:00 KIRŞEHİR**

ŞİFRESİZ-LOGOSUZ CANLI YAYIN FREKANSI
TURKSAT 3A 42 DERECE
DOWNLINK: 11622
POL: YATAY
SR: 2962
FEC: 5/6

Canlı yayını '**www.dha.com.tr**' adresinden de izleyebilirsiniz.

DHA Operasyon

0212 413 52 52

bookings@dha.com.tr

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