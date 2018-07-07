ABONELERİMİZE DUYURU

DHA: SAAT 15.00 DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN TBMM ' NİN AÇILIŞI VE 27'NCİ DÖNEM MİLLETVEKİLLERİNİN YEMİN TÖRENİNDEN CANLI YAYIN YAPMAYI PLANLAMAKTAYIZ.

