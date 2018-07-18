ABONELERİMİZE DUYURU

DHA: KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında batan tekneden kurtarılan göçmenlerin getirilmesiini beklendiği Mersin Taşucu Limanı'ndan saat başında canlı yayın planlamaktayız.
Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
İYİ Parti'de deprem!
Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!
Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum