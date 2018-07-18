ABONELERİMİZE DUYURU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

DHA: KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında batan tekneden kurtarılan göçmenlerin getirilmesiini beklendiği Mersin Taşucu Limanı'ndan saat başında canlı yayın planlamaktayız.

DHA: KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında batan tekneden kurtarılan göçmenlerin getirilmesiini beklendiği Mersin Taşucu Limanı'ndan saat başında canlı yayın planlamaktayız.

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