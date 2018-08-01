ABONELERİMİZE DUYURU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:37 | Son Güncelleme

DHA:ŞEHİT NURCAN  KARAKAYA VE 10 AYLIK BEBEĞİ MUSTAFA BEDİRHAN KARAKAYA İÇİN SİVAS' TA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR...

DHA:ŞEHİT NURCAN KARAKAYA VE 10 AYLIK BEBEĞİ MUSTAFA BEDİRHAN KARAKAYA İÇİN SİVAS' TA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR...
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