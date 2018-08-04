ABONELERİMİZE DUYURU... CANLI YAYIN...

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GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:35 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevden dönerken PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Recep Emre Yılmaz için Gaziantep'te cenaze töreni düzenleniyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevden dönerken PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Recep Emre Yılmaz için Gaziantep'te cenaze töreni düzenleniyor. CANLI YAYINDAYIZ...

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