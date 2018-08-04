ABONELERİMİZE DUYURU... CANLI YAYIN...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevden dönerken PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Recep Emre Yılmaz için Gaziantep'te cenaze töreni düzenleniyor. CANLI YAYINDAYIZ...
Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız
İçişleri Bakanlığı'ndan Şehit Polis Abdullah Ümit Sercan'ın eşine haciz şoku! Ödedikleri fazla tazminatı geri istediler!
İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!
CHP'de deprem! Görevden alındılar
Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!
İzmir'de yeğen dehşeti!
Whatsapp yüzünden hapse girdi!
Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
İşten kovulunca soluğu ıssız adada aldı! 35 yıl boyunca...
Elektrik kazısı yaparken tarihi eser buldular
Okuyucu Yorumları 0 yorum