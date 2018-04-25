ABONELERİMİZE DUYURU (Canlı yayındayız)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 05:33 | Son Güncelleme

DHA YURT: ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 103'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENLERİ KAPSAMINDA GELİBOLU YARIMADASI'NDAKİ ANZAK KOYU'NDA GELENEKSEL "ŞAFAK AYİNİ" YAPILIYOR.

DHA YURT: ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 103'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENLERİ KAPSAMINDA GELİBOLU YARIMADASI'NDAKİ ANZAK KOYU'NDA GELENEKSEL "ŞAFAK AYİNİ" YAPILIYOR. CANLI YAYINDAYIZ.
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