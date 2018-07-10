ABONELERİMİZE DUYURU (Canlı yayındayız)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 22:10 | Son Güncelleme

DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de ortak basın toplantısında konuşuyor.

DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de ortak basın toplantısında konuşuyor. Canlı yayındayız.

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Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!
Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştıYaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı
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