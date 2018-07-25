ABONELERİMİZE DUYURU (Canlı yayındayız)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 17:23 | Son Güncelleme

DHA: Hakkında 'ev hapsi kararı' verilen Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson'ın, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nden çıkış yapması bekleniyor.

DHA: Hakkında 'ev hapsi kararı' verilen Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson'ın, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nden çıkış yapması bekleniyor. Canlı yayındayız...

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladıTBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı
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