ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE :::

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GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 10:41 | Son Güncelleme

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: ANKARA - 24.07.2018 - Haber Kodu : 180724022 "Ankara'da trafik kazası 4 ölü - 2 " adlı görüntü Ankara Çubuk'daki yaralamalı kazaya ait görüntüdür.

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ANKARA - 24.07.2018 - Haber Kodu : 180724022

"Ankara'da trafik kazası 4 ölü - 2 " adlı görüntü Ankara Çubuk'daki yaralamalı kazaya ait görüntüdür. Lütfen bu parçayı kullanmayınız.

Ölümlü kazaya dair yeni görüntüyü "Ankara'da trafik kazası 4 ölü - EK" diye geçiyoruz sisteme

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