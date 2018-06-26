HABER

ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE ::: CANLI YAYIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 11:45 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde yapcağı basın açıklamasını canlı yayınlamayı planlamaktayız.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde yapcağı basın açıklamasını canlı yayınlamayı planlamaktayız. Açıklamanın birazdan başlaması bekleniyor

PARTNERBakın, bu benim tasarımımBakın, bu benim tasarımım
Ağrılarından kurtulamazsa ötanazi istiyorAğrılarından kurtulamazsa ötanazi istiyor
İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapatİbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Bekir Ağırdır: İki sene sonra yeniden seçime gideriz

Bekir Ağırdır: İki sene sonra yeniden seçime gideriz

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

Dikkat! Et yiyor! Kent ayağa kalktı

Dikkat! Et yiyor! Kent ayağa kalktı

İstanbul Valiliği'nden uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

İstanbul Valiliği'nden uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

32 dişini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk ötenazi istiyor

32 dişini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk ötenazi istiyor

Karısı komşudan hamile kalınca çıldırdı! Sonrası korkunç

Karısı komşudan hamile kalınca çıldırdı! Sonrası korkunç

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'Süleyman Çakır' mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'Süleyman Çakır' mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.