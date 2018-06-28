ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE ::: CANLI YAYIN

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GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan, Bursa'da öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kahramanmaraş kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan, Bursa'da öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Camiden canlı yayındayız.

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