ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE ::: CANLI YAYIN

Kahramanmaraş kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan, Bursa'da öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Camiden canlı yayındayız.
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