ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

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GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 12:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırşehir Valiliği'ni ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kırşehir Valiliği'ni ziyaret ediyor. Canlı Yayındayız.

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