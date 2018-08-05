ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

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GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 16:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Neşet Ertaş'ı anma programı kapsamında düzenlenen söyleşide konuşuyor.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sayın İbrahim Kalın, Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Neşet Ertaş'ı anma programı kapsamında düzenlenen söyleşide konuşuyor.

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