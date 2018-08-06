ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

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GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 10:06 | Son Güncelleme

Artuklu Hamamı'nın Hasankeyf'in yeni yerleşim yerine taşınma çalışmaları sürüyor.

Artuklu Hamamı'nın Hasankeyf'in yeni yerleşim yerine taşınma çalışmaları sürüyor. CANLI YAYINDAYIZ

PARTNERAşk sahile vurduAşk sahile vurdu
4 minareli asma köprüye ziyaretçi akını4 minareli asma köprüye ziyaretçi akını
Prof. Dr. Meşe, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandıProf. Dr. Meşe, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı
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