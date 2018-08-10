ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE::::: CANLI YAYIN

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GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 10:13 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu Valiliği ziyareti sonrası açıklama yapacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu Valiliği ziyareti sonrası açıklama yapacak. Canlı Yayınlayacağız

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